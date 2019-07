13 mænd bortvist fra forlystelsespark: To anholdt

13 unge mænds tur i Djurs Sommerland fik torsdag en brat afslutning.

Kl. 16:20 blev Østjyllands Politiet kaldt ud til forlystelsesparken i Nimtofte, hvor en stor gruppe unge mennesker skabte uro ved vandlandet og ikke ville følge anvisningerne fra medarbejderne.

- De skaber uro og der var en trykket stemning på stedet. Der er nogle vagter, der tager fat i dem i vandlandet, hvor de ikke opfører sig i overensstemmelse med, hvordan man skal være i Djurs Sommerland, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Janni Lundager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der blev sendt flere patruljer til stedet, som fik fat i 13 mænd og drenge i alderen 16-26 år, der alle blev registeret af politiet og bortvist fra vandlandet.

En 24-årig mand, der befandt sig i omklædningsrummet, var dog ikke enig i politiets beslutning og farede op, råbte og fægtede med armene.

Han blev bedt om at dæmpe sig og forlade omklædningsrummet, men det ville han ikke. Betjentene tog fat i ham, men han forsøgte at vriste sig fri og blev derfor anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Anholdelse skabte mere uro

De andre mænd var ikke tilfredse med, at deres kammerat var blevet anholdt og de stimlede sammen om den anholdte. Da en betjent stillede sig imellem dem og bad dem holde afstand, begyndte en 22-årig mand fra gruppen at råbe op.

Han blev bedt om at forlade stedet, men nægtede og blev også anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. I samme øjeblik stak han af, løb gennem vandlandet og sprang over et hegn.

- Han får at vide, at han er anholdt, men inden han kommer i håndjern, stikker han af. Betjentene er optagede af de andre og vælger derfor at lade ham løbe, siger Janni Lundager.

Stak af fra politiet

Den 22-årig mand var dog ikke væk længe. Da betjentene kom ud af bagvejen med den 24-årige anholdte og resten af den bortviste gruppe, stod han og ventede ved patruljebilerne.

- Han havde måske ikke lige gennemtænkt, hvordan han skulle komme derfra. Men så kørte han jo med os, siger Janni Lundager.

Han blev sigtet for at være flygtet som anholdt og blev kørt til Politistationen i Randers. Den 24-årige blev løsladt til gaden.

Efter episoden henvendte en 25-årig vagt sig til betjentene og oplyste, at han var blevet overfaldet i forbindelse med urolighederne. Vagten ville bortvise gruppen, da en 23-årig mand forsøgte at tage kvælertag på vagten med kradsemærker og rødmen på halsen til følge.

Den 23-årige blev derfor sigtet for vold.

Episoden skete i Djurs Sommerland, der ligger i Nimtofte på Djursland.