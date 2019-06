12.000 løbere indtog Aarhus for ottende gang

Et halvmarathon er 21.097 meter, og hvis man skal løbe sådan en distance, skal man være i god form.

Ikke desto mindre bød Aarhus Motion søndag for ottende gang velkommen til 12.000 løbere, der skulle løbe ruten gennem Danmarks næststørste by, hvor der hele vejen var afspærret, så man kun skulle koncentrere sig om at nyde turen.

Det er ligesom at være med i sådan et Mario-spil. Hver gang der kommer de her energi-bomber, så ryger du bare afsted. Anders Schultz, halvmarathonløber

- Ruten var mega fed. Det er altid mega fedt, jeg elsker at være med her, siger Anders Schultz til TV2 ØSTJYLLAND, efter han kom i mål.

Der var stor opbakning til løbets deltagere. Cheerleadere, orkestre og forskellige maskotter jublede og gav highfives hele vejen.

Løberne kom forbi seværdigheder som Den Gamle By, Aarhus Domkirke, Dokk1 og Tivoli Friheden. Og hvis man alligevel skulle være ved at gå kold i løbeturen, var der orkestre, cheerleaders og masser af anden underholdning på vejen.

- Turen var fed, men hård. Gode bakker ved Marselisborg. Jeg elsker stemningen, og Aarhus er bare en fed by at løbe i. Det er min tredje gang, og det bliver kun federe og federe, siger Emilie Kallesø-Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Emilie Kallesø-Hansen har deltaget to gange før, og selvom hun syntes, at turen var hård, var hun glad for at være med.

Masser af highfives

Dagene op til løbet har budt på regn og blæst, men søndagsvejret var noget mere løbetursindbydende. Der var nemlig høj sol og omkring 20 graders varme.

Søndag var der ingen regn, men solen bagte til gengæld for de mange løbere.

Og selvom det formentlig var meget rart for de omtrent 50.000 tilskuere at sole sig i varmen, så var det næsten for meget af det gode for nogle af løberne.

Selvom løberne havde haft en god tur, var de fleste nok meget glade for at se målstregen efter 21 kilometer.

- Det var satme varmt, da. Det var det. Men det var det jo for alle. Det var fedt, siger Christian Berntsen, der løb turen på 1 time, 38 minutter og 14 sekunder.

Men når det var hårdest, var der heldigvis masser af highfives at hente.

- Det er hårdt, men alle dem, der støtter op omkring det, gør jo bare, at man får et boost. Det er ligesom at være med i sådan et Mariospil. Hver gang der kommer de her energi-bomber, så ryger du bare afsted, siger Anders Schultz.