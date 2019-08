12 personer løslades igen efter slagsmål og knivstikkeri

12 personer løslades lørdag igen, efter de blev anholdt efter et masseslagsmål og et knivstikkeri sent fredag aften i Skanderborg.

En mand blev stukket med en kniv og bragt til hospitalet, som har meldt ham uden for livsfare.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

Alle 12 anholdte løslades lørdag igen, da der ikke er grundlag for at varetægtsfængsle dem, oplyser politiet.

- Umiddelbart her og nu kan vi ikke løfte bevisbyrden, i forhold til at nogen af dem kan fremstilles, siger politiets vagtchef Hans Hoffensetz lørdag klokken 13.

Han oplyser, at sigtelser mod flere af de anholdte opretholdes.

- Der bliver jo foretaget en anholdelse af alle dem, der er til stede, så der er jo nogle, som er blevet løsladt uden sigtelse, efterhånden som vi har fundet ud af, at de reelt er vidner.

- Til sidst skar vi det ned til ni (mistænkte, red.). Det kan godt være, at det bliver skåret yderligere ned, siger han.

Imens fortsætter efterforskningen hos Sydøstjyllands Politi:

- Vi skal finde ud af, hvad det præcise motiv er. Der har været mange anholdt i sagen, og det er det, vi skal have et godt overblik over. Vi skal finde ud af, hvor mange der reelt var involveret i sagen, og hvem der gjorde hvad, siger Rune Rehnberg, politikommissær hos Sydøstjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND lørdag eftermiddag.

Det var kort før klokken 23 fredag aften, at politiet blev kaldt til et større slagsmål i Skanderborg. Masseslagsmålet fandt sted i nærheden af indkøbscentret Dagmar Centret.

- Der blev brugt forskellige slag- og stikvåben, og i den forbindelse blev en person altså stukket med kniv, sagde efterforskningsleder Jens Møller tidlig lørdag morgen.

Ingen betjente er kommet til skade. Politiet kan endnu ikke sige, om slagsmålet er relateret til kriminelle bander.

