12-årige Sara drømmer om at blive professionel mountainbiker

Der er fuld fart på, når deltagerne til årets mountainbikecamp i Randers tager en tur på jernhesten. En af deltagerne er Sara Kallestrup på 12 år.

- Jeg synes, at det er vildt sjovt. Det er både hyggeligt og alvorligt, selvom vi har det så sjovt, siger hun.

Her kan børn og unge mellem 9 og 17 år give hinanden baghjul og få finpudset deres evner for at køre i skoven på deres mountainbike.

Hvis man ikke har teknikken, så kan det godt gå galt. Sander Stampe Hansen, deltager, MTB sommercamp

- Vi har teknikøvelser, og så lærer man af hinanden. Hvis man ikke har teknikken, så kan det godt gå galt, fortæller Sander Stampe Hansen, som er med for fjerde gang.

Teknik er afgørende

Lige netop det med at lære teknikken er vigtigt.

- I dag kører man ikke bare på skovstier. Tingene er bygget ude i skoven, så det skal være endnu sjovere. Men hvis man ikke har fået undervisning i, hvordan man skal køre de forskellige ting, så kan det godt være farligt at køre ude i skoven, siger Frank Rebo Rasmussen, der er arrangør af MTB sommercamp.

Jeg drømmer om på sigt at kunne køre med, der hvor de store kører lige nu. Det der hedder World Cup. Sara Kallestrup, deltager, MTB sommercamp

Campen har i år været så eftertragtet, at de i år har måttet åbne op for flere pladser.

- Vores vigtigste fokus er, at man skal have det sjovt, og at de bliver hurtigere og stærkere af at være her. Give dem redskaber, som de kan træne videre med hjemme i klubberne, siger Frank Rebo Rasmussen.

Der er tilmeldt 30 deltagere i alderen 10-17 år, som kommer fra forskellige klubber rundt om i Østjylland.

Drømmer om World Cup

Udover at øve teknik er der fokus på, at deltagerne hygger sig og har det sjovt.

- Jeg vil sige, at det er 60 procent sjov og 40 procent mountainbike. Rigtig meget er sjov og spas, siger Sander Stampe Hansen.

Sara Kallestrup har store drømme med mountainbike-sporten.

- Jeg drømmer om på sigt at kunne køre med, der hvor de store kører lige nu. Det der hedder World Cup.

