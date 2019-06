114 spritnye lejligheder er klar - men de fleste er ledige

Virkeliggørelsen af den milliarddyre helhedsplan, der skal tiltrække nye og flere ressourcestærke beboere til Gellerup-området er i fuld gang. Men udlejningen af de nybyggede og topmoderne lejligheder går ikke helt så hurtigt som håbet.

Ud af 114 lejligheder, der næsten er klar til indflytning, er kun de 30 udlejet.

En af dem, der får nøglerne til en af de nye lejligheder om et par uger, er Henning Voldtofte.

- Det er rigtig glædeligt. Jeg har gået og ventet på det i lang tid. Jeg skrev mig op ret tidligt, da de åbnede for ventelisterne, og jeg tror faktisk, at jeg var den første, der havde en underskrevet kontrakt, siger Henning Voldtofte.

Henning Voldtofte har boet i området i flere år, og han ser frem til at flytte ind i den nye lejlighed om et par uger.

Håbet på flere lejere

Den 1. juli står de 114 helt nye lejligheder færdige i Gellerup-bydelen i det vestlige Aarhus, og indtil nu er 30 lejere klar til at rykke ind.

- Det skal ikke være en hemmelighed, at vi havde håbet på, at der var lidt flere udlejet på nuværende tidspunkt. Men vi synes, at vi er inde i en god udvikling, siger Thomas Windtberg, administrerende direktør i Taurus Ejendomsadministration.

Henning Voldtofte og de andres nye lejligheder er en del af Helhedsplanen for Gellerup, der skal binde det udsatte boligområde bedre sammen med resten af Aarhus, få arbejdsløsheden ned, og hæve uddannelsesniveauet, indkomsten og trygheden i området.

'Positive forandringer på vej'

- Det er vigtigt, at den forandring i beboersammensætningen, som er hovedmålsætningen med det her og få skabt en bydel i balance med sig selv, bliver understøttet af, at folk også flytter ind i de private boligbyggerier, der bliver lavet, siger Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus Kommune.

Borgmesteren kan dog godt forstå, hvis nogen tænker sig om en ekstra gang, inden de flytter til området.

- Men jeg håber også, at man kan se, at der virkelig bliver taget fat. Og med nogle af de politiske tiltag, der er taget over den seneste tid, kommer der også til at ske nogle meget store positive forandringer i området, siger Jacob Bundsgaard.

Henning Voldtofte ér en ud af 30 nye lejere, men der er plads til flere naboerne. I alt står 114 nye lejligheder nemlig klar den 1. juli.

Men Henning Voldtofte behøvede ikke at overveje flytningen længe.

- Jeg synes, det er et fint område. Jeg har boet herude en del år efterhånden, og der har aldrig været nogen problemer i den del af parken, jeg har boet i. Der er fine muligheder og handelsmuligheder, og så ligger det tæt byen. Så jeg havde ikke lyst til at komme væk herfra, siger han.

Det nye byggeri rummer alt fra to- til femværelseslejligheder, og indtil videre tæller de nye lejere både studerende, familier, par og enlige. Og udlejeren håber og tror, at endnu flere vil få lyst til at bo der.

- De matcher jo til fulde de lejligheder, som man ser rundt om i Aarhus. Og derudover synes jeg, at man bidrager til det her store stykke arbejde, der er blevet gjort herude, siger Thomas Windtberg.

Og der går ikke længe, før endnu flere nye lejligheder er færdige. Til december står yderligere 108 spritnye lejligheder klar til indflytning i Gellerup.