110 meter høj skorsten kan reducere lugten af døde dyr

I løbet af i år har virksomheden Daka ved Assentoft fået et hav af klager.

Daka forarbejder døde dyr fra landbruget, og naboerne har været stærkt utilfreds med stanken, der er fulgt med i sommervarmen.

Læs også Tårnhøjt antal klager over Daka: - En kvalmende lugt af død

Folketingspolitiker Michael Aastrup Jensen fra Venstre bor selv i Assentoft.

- Jeg kan mærke, at det er et stort problem. Og der er mange borgere i lokalområdet, der siger, det her er værre end nogensinde, fortæller Michael Aastrup Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har undersøgt, hvad der kan gøres for at komme lugtgenerne til livs, og nu er Miljøstyrelsen kommet med en løsning.

- Miljøstyrelsen foreslår, at man kan få en mærkbar effekt ved at få en højere skorsten, siger Michael Aastrup Jensen (V).

En højere skorsten vil fjerne op til 10 procent af lugten, vurderer Miljøstyrelsen.

Daka ligger ved Randers tæt på byerne Assentoft og Romalt. Foto: Google Maps

Skorsten til 10 millioner kroner

Miljøstyrelsen oplyser med forbehold, at en ny 110 meter høj skorsten med nyt fundament vil koste i omegnen af 10 millioner kroner. Spørgsmålet er, hvem der skal betale for en eventuel ny skorsten.

Læs også Daka svarer på klager om stank: Vi erkender udfordringerne

- Det mener jeg, at koncernen skal gøre. Daka er en del af en meget stor verdensomspændende koncern, og for dem er det forholdsvis småpenge, at de går ind og siger, vi vil gerne være gode naboer, og nu kan vi gøre noget, der hjælper, siger Michael Aastrup Jensen (V).

Daka mener ikke, at en højere skorsten er løsningen.

Den nuværende skorsten på 90 meter kostede i 2002 5,5 millioner kr.

- Nu har jeg stillet et konkret forslag frem på bordet, som jeg håber, Daka tager imod. Så vi i fællesskab kommunen, staten, og Daka kan finde en varig løsning, så vi får lugtproblemet til livs, siger Michael Aastrup Jensen (V).

Daka: Vil bare flytte problemet

Per Dunkelskov Thomsen er HR-direktør hos Daka. Og virksomheden er godt klar over problemerne med lugten.

- Vi må erkende, at på grund af den her ekstraordinære sommer i år, at nogle naboer har følt sig generet, og det tager vi alvorligt.

Læs også Sommeren 2018 kan blive både den varmeste og mest solrige nogensinde

Daka har hele tiden fokus på lugthåndtering i deres opgave for landbruget og fødevareindustrien med at forarbejde døde dyr.

- Vi bruger millionbeløb på lugthåndtering, så bruger vi pengene, der hvor det har den største effekt. Lige nu er vi i gang med at installere et ekstra ozon-anlæg, som skal rense luften, inden det kommer ud af skorsten, siger Per Dunkelskov Thomsen.

I praksis er der ingen garanti for, at en eventuel højere skorsten vil ændre noget mærkbart for vores omgivelser. Per Dunkelskov Thomsen, HR-direktør, Daka

Han mener ikke, at en højere skorsten vil fjerne problemet.

- I praksis er der ingen garanti for, at en eventuel højere skorsten vil ændre noget mærkbart for vores omgivelser. Alene en højere skorsten er mere en symptombehandling, den reducere ikke, den flytter det måske bare fra en nabo til en anden, fortæller Per Dunkelskov Thomsen.

Han fortæller, at Daka hele tiden arbejder med lugtforbedrende løsninger, også selvom de overholder gældende lovkrav.

Jan Holmstrøm fra Assentoft har svært ved at tro, at en højere skorsten er løsningen.

Indbyggerne: Tror ikke på det

Nogle af de lokale borgere foran brugsen i Assentoft tror heller ikke, at en højere skorsten er løsningen.

- Mindre lugt vil være godt, men jeg tvivler på en skorsten være løsningen, siger Jan Holmstrøm fra Assentoft.

- Jeg tror ikke på det. Jeg tror, der skal noget andet til, hvis vi skal af med lugten. Det kan jo lugte et sted i byen og så ikke et andet sted, siger Jane Sørensen.

En anden indbygger bakker hende op.

- Jeg tror bare, man sender det længere op, og så er det det. Jeg tror ikke helt på det, nej, siger Claus Hansen.

Men indbyggerne i byerne omkring Daka håber, at der vil blive gjort noget for at mindske lugten.

- Jeg håber, det vil fjerne noget af lugten. Vi har haft en del her i sommeren, siger Jane Sørensen.

- Om det gør en forskel, det håber jeg. Det er kun godt for os alle sammen. Det gør ikke noget at prøve, siger Linda Nielsen fra Uggelhuse.

Herunder kan du se et indslag fra august, hvor Daka svarer på kritikken omkring lugtgener.