110 bemærkninger til motorvej: 100 handler om støj

Motorvejen fra Vejle til Randers skal udvides, så hele strækningen går til at være tresporet i begge retninger. Men mange borgere er bange for, at udvidelsen kommer til at give meget mere støj i området. Det viser et høringsnotat, som Vejdirektoratet har offentliggjort.

Her har borgerne haft mulighed til at forklare, hvilke konsekvenser de frygter ved motorvejsudvidelsen. Der er kommet 110 bemærkninger til Vejdirektoratet, og omkring 100 af dem handler om støj.

Kommer der en udvidelse til seks spor, uden der også bliver bygget en støjskærm, så får vi nogle kæmpe udfordringer. Jens Otto Hejl, Grundejerforeningen

- Vi er meget nervøse for, hvad det vil betyde for støjniveauet, hvis der kommer en tresporet motorvej. Der bliver i hvert fald ikke mindre støj, siger Jens Otto Hejl fra Grundejerforeningen Sønderparken i Vorup syd for Randers til TV2 ØSTJYLLAND.

Jens Otto Hejl er tovholder for fire grundejerforeninger i området, der til sammen varetager interesserne for 500 husstande. Han håber, at deres indsigelser kan være med til at sikre, at der kommer støjdæmpning op ved motorvejen.

- Støjen fra motorvejen bliver absolut ikke mindre år for år. Kommer der en udvidelse til seks spor, uden der også bliver bygget en støjskærm, så får vi nogle kæmpe udfordringer, siger Jens Otto Hejl.

Elisabeth Krog fra Vejdirektoratet tager de mange henvendelser om støj med sig i det videre arbejde. Foto: Vejdirektoratet

Hos Vejdirektoratet tager man de mange henvendelser til efterretning. Her sætter man pris på, at så mange borgere har meldt ind med information om de lokale forhold, og det vil blive brugt i det videre arbejde.

- Vi har et meget stort fokus på støj. Derfor kommer vi også til at kigge på, om vi kan lave støjreducerende tiltag som støjskærme, støjvolde eller støjsvag asfalt, siger Elisabeth Krog, der er projektleder på udvidelsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Trafikken kører flydende efter åbning af nyt spor på E45

Den endelige VVM-undersøgelse, der skal vise, hvilke konsekvenser udvidelsen har for miljøet og borgerne, skal være klar i foråret 2020. Selvom de er vant til mange indsigelser omkring støj, er de mange henvendelser om netop det, kommet en smule bag på projektlederen.

- Man bliver selvfølgelig altid en smule overrasket, når der som i dette tilfælde er helt op til 90 procent af henvendelserne, der handler om støj. Men generelt er det ofte støj, som er i fokus, når vi laver projekter, siger Elisabeth Krog.