11-årige Lucas fik kræft: Perlekæden hjalp

11-årige Lucas Myrwick har gennem to år og fem måneder fået behandlinger mod leukæmi. Efter hver behandling har han en fået en perle, som er blevet sat på snor.

Lucas’ perlekæde er på den tid blevet otte meter lang. I dag er en helt særlig dag.

- Det er sidste dag i kemoforløbet, fortæller Lucas Myrwick.

Hver enkel perle symboliserer hver sin behandling.

Den sidste perle

Det betyder, at Lucas i dag har fået sin sidste perle. Han har samlet på perlerne siden starten på sin behandling af Leukæmi.

- Det har været en positiv ting. For eksempel når Lucas har været på intensiv, blevet stukket mange gange eller fået kemo, så ved både børn og forældre, at man skal ud og have en perle, fortæller Rikke Myrwick, som er Lucas' mor.

Perlekæden kaldes en supersnøre, der er arrangeret af Børne Cancer Fonden. Den er et godt redskab til, når man som forældre til et kræftramt barn skal snakke om behandlingerne.

Lucas har haft den med på skolen og vist årgangen, hvad det er, han går igennem og hvad perlerne betyder, så de kan se og forstå, hvad han er igennem. Rikke Myrwick, mor til Lucas

For Rikke, Lucas og resten af deres familie har hver perle symboliseret et skridt tættere på den sidste behandling.

Det er ét skridt tættere på den sidste og den afsluttende perle. Rikke Myrwick, mor til Lucas

Fejres med fest

Den sidste perle og afslutningen på Lucas' mange behandlinger skal fejres med fest.

- Vi har inviteret til fest, hvor den nærmeste familie kommer og fejrer det med flag og god mad. På mandag står klassen klar til at fejre det.

Da Aarhus Universitetshospital for 2,5 år siden fik perlerne til hospitalet, fortalte Tina Skovmøller til TV2 ØSTJYLLAND, at idéen med kæden blandt andet er, at familier kan tage den frem og kigge tilbage på perioden.

- Den her kæde er et vidnesbyrd om en meget en intens periode i familiens liv, som de kan tage frem og se, så mange gange kemoterapi var der, så mange infektioner var der, siger Tine Skovmøller, som er kommunikationsansvarlig i Børnecancerfonden.

