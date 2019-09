100.000 kr. venter på en vinder: Se hvad sidste års vindere gjorde.

Rejser, fløjter og fester.

Det er blandt andet noget af det, vinderne af 'Fantastiske Fællesskaber' brugte deres gevinst på.

Sidste år var præmiesummen 50.000 kroner, og i Østjylland var de heldige vindere Forlev Spejdercenter, der er i gang med at bruge pengene på at renovere en bjælkehytte.

Også hos vinderne i de andre TV2 regioner faldt pengene på et tørt sted.

Læs også Sidste chance: Nu kan du og dit fællesskab vinde 100.000 kr.

Dobbelt så mange penge

I år er beløbet fordoblet til 100.000 kr. i hver TV2 region. Beløbet er sponsoreret af Tuborgfondet og Lokale- og Anlægsfonden.

02:50 Video: Nu skal vi sætte fokus på fællesskaber. TV2 Østjylland vil nemlig igen i år finde regionens mest fantastiske fællesskab. Ikke bare et godt fællesskab for medlemmerne selv, men et fællesskab, som også gør noget godt for andre. Luk video

Ekstremløb og krolf

Klubber for ekstremløb, rulleskøjter, jagt, krolf og teater har allerede meldt sig til her i Østjylland. Det samme har spejdere, spisefællesskaber og mange andre. De er alle med i bunken af klubber og foreninger, som dyster om at vinde førstepræmien til deres hobby.

Som en ny sløjfe vil dommerne i år lægge vægt på, at man ikke bare er et godt fællesskab for sine egne medlemmer, men at man også gør noget godt for andre.

Onsdag den 18. september er sidste chance for at tilmelde et fællesskab.

Sidste tilmeldingsfrist er lige om lidt

I morgen, onsdag 18. september, er sidste chance for at melde sig til konkurrencen Fantastiske Fælleskaber 2019.

Derefter mødes dommerne og udvælger fem finalister i hver TV2 region. Vinderne kåres 21. november.

Her finder du tilmeldingskuponen