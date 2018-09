1000 forbrugere uden vand i 10 timer: Stort hold kæmpede for at lukke hullet

Store dele af det nordlige Grenå måtte undvære vand i flere timer lørdag aften.

Årsagen skulle findes på Mellemstrupvej nord for byen, hvor en større flok mænd i timevis kæmpede for at få styr på et sprængt vandrør.

Biler kan komme ned i hullerne, så vi skal sørge for, at der ikke kommer nogen til skade Otto Bille, vagthavende, Vandcenter Djurs

- Det var en hovedforsyning, der gik hul på. Det var en vandledning på 50 centimeter i diameter, så der fosser 500 kubikmeter ud i timen på sådan en, siger Otto Bille, der var vagthavende ved Vandcenter Djurs, da bruddet skete.

Underminerer vejen

Kort før kl. 16 søndag opdager han, at der er tab af vandtryk i byens stationer og ret hurtigt finder han frem til, at problemet skyldes et brud på hovedledningen nord for byen.

- Da jeg kommer derud får jeg vejen lukket af, for den kan hurtigt blive undermineret af vand, der vælter ud. Biler kan komme ned i hullerne, så vi skal sørge for, at der ikke kommer nogen til skade, fortæller Otto Bille til TV2 ØSTJYLLAND.

- Heldigvis går der år imellem, at vi ser brud af denne her målestok.

Virkelig meget vand

Vandledningen, som var sprunget, lå under vejrabatten og den lokale entreprenør Djurs Entreprenørforretning blev hurtigt kaldt ud for at hjælpe.

- Det gav virkelig meget vand. Vi havde pumper til at trække vandet op af hullet, så vi kunne se til at grave, fortæller Palle Søndergaard, der var med på opgaven for Djurs Entreprenørforrening.

Både han og Otto Bille er godt trætte, da TV2 ØSTJYLLAND kontakter dem søndag morgen. For opgaven var først afsluttet kl. 2.30 natten til søndag. Da havde holdet været i gang i ni timer.

- Sådan noget tager jo tid, som Palle Søndergaard siger.

Alle forbrugere burde have fået vand igen.