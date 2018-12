1000 boliger bygges i Aarhus som konsekvens af ghettoplan

De 1000 husstande i Aarhus, der mister deres hjem som konsekvens af regeringens ghettoplan, kan nu føle sig lidt mere trygge.

Sådan lød det i dag fra Aarhus' borgmester, Jakob Bundsgaard (S).

Aarhus Kommune og Boligforeningen BL 5. Kreds fortalte i dag på et pressemøde, at de frem mod 2030 vil bygge 1000 nye boliger, som de berørte borgere skal flytte ind i.

- Vi er meget bevidste om, at når man laver store forandringer i udsatte områder, skaber det utryghed og usikkerhed, men med den her aftale reducerer vi noget af den usikkerhed og sikrer, at man også kan få et godt sted at bo, hvis man i fremtiden bliver berørt af de her forandringer, siger borgmester Jakob Bundsgaard (S).

Hjem skal rives ned

Tidligere på året fremlagde regeringen en ghettoplan, som de indgik sammen med et flertal i Folketinget.

I den står der, at almene familieboliger kun må udgøre 40 procent i de hårdeste ghettoområder, og at overskydende boliger enten skal rives ned, sælges eller renoveres.

Vi har fokus på ikke bare at flytte en masse mennesker til en ny bydel, men at det sker på en ansvarlig måde, hvor der er fokus på integration. Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus

I Aarhus skal 600 familieboliger rives ned i området Toveshøj. Det svarer til ni blokke. Derudover skal der sælges en blok med 120 familieboliger i samme område.

I området Bispehaven skal tre høje blokke rives ned, og i stedet for skal der bygges tre lavere bygninger.

I alt skal 1000 boliger fjernes, og boligernes lejere skal flytte til nye steder i byen.

Hverken Aarhus Kommune eller BL 5. Kreds kan i dag sige, hvor de nye boliger skal ligge. De kan dog sige, at de har som mål ikke at flytte et problem fra én bydel til en anden:

- Der er bred eninghed i byrådet, om at vi vil en anden bydel, og i den iver er vi meget bevidste, om at vi ikke skal vælte andre bydele for at løse vestbyens udfordringer, siger Bünyamin Simsek (V), der er rådmand for Teknik og Miljø.

- Vi har fokus på ikke bare at flytte en masse mennesker til en ny bydel, men at det sker på en ansvarlig måde, hvor der er fokus på integration, tilføjer han.

Ventelister bliver ikke presset

Borgere, der mister, deres bolig som konsekvens af ghettoplanen, kommer fremover foran i køen til en almen bolig.

Både politikerne og talsmanden for boligforeningerne lover dog, at øvrige borgere, der står på venteliste til en almen bolig, ikke vil blive påvirket.

- Der er jo en tidshorisont på 12 år, så det er ikke i morgen, at nogle fra vestbyen skal flytte ind og komme foran i køen, siger rådmand Bünyamin Simsek (V).

Ifølge politikerne må de nye boliger højst koste 800 kr. pr. kvadratmeter, og der vil blive taget individuelle hensyn.

Aftalen er kommet i hus, fordi næsten alle boligforeninger bakker op. Kun Brabrand Boligforening er ikke med i aftalen.

- Det er lykkedes at få lavet en rigtig god aftale, der sikrer, at genhusningsopgaven ude i den vestlige del af byen bliver løst. Det er vi garanter for, og det er det, som aftalen siger, fortæller Anders Rønnebro, der er talsmand for de aarhusianske almene boligorganisationer.