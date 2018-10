1000, 1500, 2000 - tilmeldingerne til at redde liv vælter ind

Placer begge hænder på midten af brystet. Tryk på brystet omkring to gange i sekundet. Giv kunstigt åndedræt to gange mellem hver 30 hårde tryk.

Sådan lyder en del af opskriften på livreddende førstehjælp. En opskrift som mange østjyder tilsyneladende gerne vil benytte.

Jo flere der melder sig, jo flere liv kan vi redde. Per Sabro Nielsen, lægefaglig direktør i Region Midtjylland

Tirsdag middag blev det nemlig muligt at downloade appen 'Hjerteløber' og derigennem tilmelde sig som frivillig førstehjælper i Region Midtjylland.

Og mange har bakket op om projektet, for allerede i dag - et døgn efter appen gik i luften - har mere end 2.000 tilmeldt sig.

- Det er helt fantastisk, at så mange har meldt sig frivilligt og gerne vil gøre en indsats. Hele ideen med projektet er jo, at vi skal redde nogle flere liv, og her er tid afgørende. Så jo flere der melder sig, jo flere liv kan vi redde, siger Per Sabro Nielsen, lægefaglig direktør i Region Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Styret via GPS

Appen har haft stor succes i hovedstaden, og nu er den så kommet til Region Midtjylland.

Det er ikke noget krav, at man kan yde førstehjælp for at tilmelde sig appen. Man skal dog være fyldt 18 år.

Ved hjælp af GPS-koordinater udvælges de hjerteløbere, som er tættest på hjertestoppet.

Appen fungerer sådan, at de 20 nærmeste får en alarm på telefonen, når akutberedskabet sender beskeden ud med hjælp fra GPS-koordinater.

Hjerteløberne kan så takke ja eller nej til missionen og får besked på, om de skal gå direkte til den med hjertestop eller hente en hjertestarter.

Hvis man er på ferie eller på besøg et sted i regionen, så kan man altså også få en alarm, selvom man er langt fra sin normale bopæl.

- Din hjælp er i høj grad noget værd. Vi ved, at når genoplivningen sker hurtigt med et stød fra en hjertestarter, så øges chancerne, for at personen overlever betragteligt, sagde ledende overlæge hos Præhospitalet under regionen, Bo Ness Iversen, til TV2 ØSTJYLLAND i tirsdagens nyhedsudsendelse.

Plads til endnu flere frivillige

På landsplan er der i alt 28.600 frivillige hjerteløbere. Og faktisk havde 1.000 østjydere allerede tilmeldt sig, før appen blev tilgængelig for dem tirsdag.

De var nemlig kommet til at tilmelde sig hovedstadens app, fortæller Per Sabro Nielsen, lægefaglig direktør i Præhospitaket i Region Midtjylland.

I første omgang er vores mål at nå 10.000 inden for det første år. Per Sabro Nielsen, lægefaglig direktør i Region Midtjylland

Det reele tal af hjerteløbere i Region Midtjylland er derfor allerede nu oppe på over 3.000 personer.

Men hvis det står til regionen, så er der plads til mange flere frivillige hjerteløbere.

- Vi går efter langt flere, og derfor vil vi følge op med kampagner. Hovedstaden fik cirka 25.000 på et år, så størrelsesmæssigt burde vi komme op på 15.000, men i første omgang er vores mål at nå 10.000 inden for det første år, siger Per Sabro Nielsen, lægefaglig direktør i Region Midtjylland.

