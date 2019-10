100 nye frivillige - hal til 40 millioner et skridt nærmere

I det sydvestlige Aarhus drømmer de om en ny multihal med klatrevæg, café og fitness.

Den nye hal skal fungere som et moderne forsamlingshus for hele området, og torsdag aften var der møde i byens nuværende hal.

Første etape af multihalsprojektet i Stavtrup er en kunstgræsbane. Foto: C.F. Møller

Her ville et udvalg bag multihalprojeket bede frivillige om hjælp til den lange række af opgaver, der trænger sig på.

- Mødet var en kæmpe succes. Jeg vil gætte på, at der var omkring 500 deltagere, og mindst 100 gav udtryk for, at de gerne vil hjælpe, siger Jan Nickelsen, formand for multihaludvalget i Stavtrup.

Der skal flere hænder til

Formålet med mødet var at mobilisere kræfter i forbindelse med arbejdet for at få en hal.

Lige nu er der en styregruppe på en håndfuld personer, men det er ifølge udvalgsformanden ikke nok.

- Der er nogle, der skal tage ansvar for byggeteknik, nogle der skal stå for dialogen med myndigheder, nogle der skal stå for at søge fondsmidler osv., siger Jan Nickelsen.

Stavtrup Multihal skal være et samlingssted for hele Stavtrup og omegns borgere, hvor de kan mødes til idræt, sundhed, kultur og sociale arrangementer. Foto: C.F. Møller

Det kræver nemlig en del at få overbevist alle parter om, at det er en god idé.

- En meget væsentlig forudsætning, for at det kan lykkes, er engagement, så vi viser kommunen, at det her er noget, vi vil, siger Jan Nickelsen.

Der skal penge til

Anders Holck Povlsen, ejeren af Bestseller-koncernen, har lovet 20 millioner til projektet, hvis folkene bag kan finde 20 millioner yderligere andetsteds.

Penge, som de håber på at få fra private og øvrigt erhvervsliv.

Og formanden er fortrøstningsfuld.

Ifølge projektskitsen kommer multihallen primært til at bestå af en stor hal (1500 kvm) og en lille hal (800 kvm). Foto: C.F. Møller

- Vi bliver taget godt imod, når vi er ude at præsentere vores projekt, så jeg er meget optimistisk, siger Jan Nickelsen.

Hvis alt går vel, forventer de, at hallen kan stå klar om fem år.

- Men det kan både gå hurtigere og langsommere. Vi skal som sagt først skaffe finansiering, og så skal der laves en lokalplan, før der kan blive bygget, siger Jan Nickelsen.