100 mand skifter tiden minut for minut i 24 timer

- Vi kalder det Standard Time Smukfest, fortæller Jonas 'Pindhund' Hallberg, som er kreativ chef på Smukfest.

Seks hold og knap 100 mand har på skift samlet og skiftet orange bjælker, som var et stort ur på Smukfest i Skanderborg.

- Vi bygger et digitalt ur, hvor vi skifter minut for minut løbende, fortæller han.

De begyndte torsdag klokken 10, og 24 timer senere kunne de ånde lettet op efter at have skiftet tallene 1611 gange.

- Det er helt fantastisk. Tiden er gået, og der er gået 24 timer. Det er ret fedt, siger den kreative chef.

Standard Time Smukfest er en genopførelse af tyske Mark Formanek skulptur om tid fra 2007.

Smukfest har købt rettighederne til at opføre værket for 5.000 euro.

Downloades som pauseskærm

Bagefter kunne de se tilbage på et kæmpe stykke arbejde, som samtidig også var i Smukfest´s ånd med dertilhørende ølpauser ind i mellem.

- Nogle gange har vi vendt et ciffer forkert. Fem og to kan man godt komme til at bytte rundt på. Så har vi bare byttet tilbage igen eller ladet det være. Det har bidraget til, at vi får et helt unikt Smukfest-værk her, forklarer Jonas 'Pindhund' Hallberg.

Inden nytår vil man kunne downloade den 24 timer lange video, og bruge den som digitalt ur på sin computer, som skifter minut for minut.

- Så det er den rigtige tid, der er der, men så bygget af os på festivalen, siger Jonas 'Pindhund' Hallberg.

Der sidder nok nogle og tænker, hvorfor i alverden gør de det her?

Det her med at arbejde sammen og løfte i flok, det er egentlig også det, værket skal illustrere rigtig godt. Og det er Smukfest-ånd. Jonas 'Pindhund' Hallberg, kreativ chef, Smukfest.

Og det er ikke helt let at forklare, men det handler om, at man kan lykkedes med noget, som næsten virker umuligt.

- Det her med at arbejde sammen og løfte i flok, det er egentlig også det, værket skal illustrere rigtig godt. Og det er Smukfest-ånd, fortæller den kreative chef på Smukfest.

