10 kampe tilbage i stolen: SIF-træner kan spille frit fra leveren

Michael Hansen blev ny cheftræner i Silkeborg IF, da Peter Sørensen i begyndelsen af sæsonen blev fyret. Samtidig blev det meldt ud, at Kent Nielsen ville overtage rollen permanent efter sæsonen.

Det betyder, at Micheal Hansens tid ved roret hastigt lakker mod enden.

- Jeg nyder bare de dage og de kampe der er. Så tager jeg de 10 kampe, og mit mål er, som det har været fra start, at aflevere et så godt produkt videre som muligt. I og med at alting har været aftalt fra starten af, så tænker jeg ikke over det.

- Jeg har ingen aktier i, hvad der skal ske bagefter, og derfor kan jeg også spille frit fra leveren. Jeg spiller med det hold, jeg tror, der kan vinde på søndag og ikke det, der kan vinde om to år.

I interviewet bliver bl.a. udskiftningerne i forsvaret og ikke mindst fravalget af Dennis Flinta og Simon Jakobsen også vendt.

Forlader cheftrænerstolen

Når Kent Nielsen til sommer overtager tøjlerne, bliver Michael Hansen dog i Silkeborg IF, hvor han tiltræder i en nyoprettet stilling som Head of Coaching.

Og skulle det ende med en oprykning, så kan Michael Hansen godt stilles tilfreds, selvom han til den tid ikke længere sidder i cheftrænerstolen.

Hele interviewet med Michael Hansen kan også høres som podcast

- Lige nu spekulerer jeg ikke så meget over det. Fodboldverdenen er så forunderlig, at der hele tiden sker bevægelser. Derfor sætter vi os sammen og finde de kompetencer, der passer til både SIF og mig.

- Det (Head of coaching, red.) er også et mega spændende job. Det er helt anderledes. Det er lidt mere bagved-ledelse, hvilket også interesserer mig. Det er ikke så meget i rampelyset, men mere at vi får en masse spillere og trænere igennem, som bliver skide gode.

Ét mål for øje

Er du tilfreds, hvis I ikke vinder 1. division?

- Nej. Vi går efter at vinde. Men vi går først og fremmest efter at rykke op. Jeg er tilfreds, hvis jeg afleverer et hold, der har udviklet sig. Og det kan jeg næsten allerede nu sige, det har, siger Michael Hansen.

Silkeborg IF har 9 dages kamppause, inden HB Køge kommer på besøg den 31. marts.

