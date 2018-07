Nu er skæbnedag nær: Her er 10 gode råd til at finde en studiebolig

På lørdag får tusindvis af unge svar på, om de er kommet ind på deres drømmestudie.

For mange unge østjyder betyder studiestart også en akut mangel på en bolig - typisk i Aarhus. I den sammenhæng er grundigt benarbejde, netværk og tålmodighed et godt sted at starte boligjagten, lyder det fra ejendomsforvaltningsselskabet DEAS.

- Der er ingen tvivl om, at de nye studerende står over for et svært lejeboligmarked. Der er stor efterspørgsel efter lejeboliger i de store byer, og det har betydning for lejeniveauerne og mulighederne for at komme i betragtning, siger Maivi Herup, der er udlejningschef i DEAS, i en pressemeddelelse.

Vær realistisk og tålmodig

Der findes en lang række boligsites, som kan hjælpe med at afdække markedet og formidle ledige lejeboliger. Det gælder blandt andre boligsøgningsportalen findbolig.nu, der også favner studie- og ungdomsboliger.

Et kollegieværelse er også en mulighed for de boligsøgende - ikke mindst dem, der ønsker at opdyrke et nyt socialt netværk i en ny by.

Udlejningschefen i DEAS råder de kommende studerende til at være åben over for andre muligheder og placeringer, end man umiddelbart har som førsteprioritet.

- Det er fornuftigt at skrive sig op til en studie- eller ungdomsbolig i så god tid som overhovedet muligt, men vi ved også af erfaring, at mange unge ved studiestart står i en akut boligsituation. Derfor gælder det om at være både realistisk og tålmodig samt om at bruge sit netværk, siger Maivi Herup.

Her kan du se, hvor er boliger på vej på Katrinebjerg i Aarhus. Foto: Aarhus Kommune

I begyndelsen af 2020 forventer Aarhus Kommune, at der står nye ungdomsboliger klar på Katrinebjerg, der i mange år mest har været kendt som et nedslidt industriområde. Der bygges blandt andre 115 ungdomsboliger ved Paludan Müllers Vej.

- Det er vigtigt, at vi får bygget flere billige boliger, så vi kan tilbyde de studerende en god bolig, både i deres studieår, og når de efterfølgende stifter familie, sagde rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz (S) i oktober 2017 til TV2 ØSTJYLLAND.

