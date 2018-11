Hjælpsom forælder forvekslet med børnelokker

Opdateret Østjyllands Politi skriver klokken 17.40, at de nu har været i kontakt med kvinden fra den hvide bil. Det viser sig, at der var tale om en hjælpsom mor, der fejlagtigt troede, at det var en dreng hun kendte og derfor tilbød ham at hjælpe. Der har ikke været tilbud om slik eller lignende.

Østjyllands Politi fik torsdag morgen kl. 8.48 en anmeldelse fra personalet på Virupskolen i Hjortshøj.

- En 10-årig dreng er på vej til skole, og lidt før han er fremme bliver han kontaktet af en kvinde. Hun tilbyder ham slik og et lift i sin bil, fortæller Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Han gør det helt rigtige, og afviser kvinden og skynder sig i stedet over til skolen for at fortælle om episoden. Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi.

Drengen afslår tilbuddet og han forsætter til skolen, hvor han fortæller en lærer om hændelsen, og politiet bliver alarmeret.

- Det er meget flot håndteret af drengen. Han gør det helt rigtige og afviser kvinden og skynder sig i stedet over til skolen for at fortælle om episoden, siger Jakob Christiansen.

Hvid bil

Politiet hører meget gerne fra vidner, som skulle have overværet episoden torsdag morgen.

- Vi vil gerne i kontakt med kvinden selv for at få opklaret, om der er tale om en misforståelse. Og så er vi selvfølgelig også meget interesserede i at tale med forbipasserende, forklarer Jakob Christiansen.

Den 10-årige dreng har givet følgende signalement af kvinden.

45-50 år gammel, brun i huden og brune øjne.

Hun havde en brun trøje på.

Hendes bil var lille og hvid med en ”flad” bagende.

Mærket var ukendt, men den havde en dansk nummerplade.

Man kan kontakte Østjyllands Politi på 114.