1. spadestik til ungehospice: - Selvom man er døende, er man stadig teenager

Hun har kun lige akkurat forladt teenageårene, men alligevel har Caroline Klokmose fra Rønde flere års erfaring med at være alvorligt syg og kæmpe for livet.

Derfor har hun spillet en stor rolle i planlægningen af det kommende børne- og ungehospice på Djursland.

- Lige præcis på det her område, der ved jeg præcis, hvad jeg snakker om. Så jeg er virkelig glad for, at de inviterede mig til at komme herud, og at de havde lyst til at lytte til det, jeg sagde, fortæller 20-årige Caroline Klokmose til TV2 ØSTJYLLAND.

Hospice Djursland henvendte sig til kræftafdelingen for børn og unge på Aarhus Universitetshospital, inden de skulle lægge planerne for, hvordan det nye hospice for børn og unge skulle se ud. Og den unge kvinde fra Rønde var altså en af dem, der meldte sig til at hjælpe.

Caroline Klokmose har været ramt af leukæmi to gange. Hun blev syg første gang som 2-årig, og blev erklæret rask, da hun var 5 år gammel. 11 år senere vendte kræftsygdommen tilbage, og den raserede indtil sidste år.

Caroline Klokmose er rask i dag, men hun har været et langt sygdomsforløb igennem, så hun kender til de behov, man har, når man er ung og alvorligt syg.

Hun har altså om nogen erfaring med at være indlagt og tynget af tunge tanker, og hun synes, det er et vigtigt tiltag, at der snart kommer et hospice, som er specialindrettet til børn og unge.

- Fordi vi har andre behov end dem, der er 50 eller 80 år, siger hun.

Privatliv, ja tak - Bamser, nej tak

En af de ting, Caroline Klokmose har lagt vægt på, er, at der skal være plads til privatliv.

- Jeg er sikker på, at der er mange, der kan skrive under på, at man som ung har visse behov for at være alene. Også fordi man kan blive så træt af sin familie, så man bare har brug for at være alene i sit eget lille ’space’, siger hun.

En anden opfordring handlede om bamser. Altså at der skulle være færre af dem.

- Som ung er det måske ikke det fedeste at komme ind på et værelse, der er babypink eller babyblåt og fyldt med bamser og kaniner. For altså det kan godt være, at man er døende. Men man er jo stadigvæk teenager, siger Caroline Klokmose.

Tirsdag eftermiddag blev der taget første spadestik til byggeriet, og når det står færdigt i slutningen af næste år, kommer det til at være det eneste hospice vest for Storebælt, der udelukkende er for børn og unge.

- Vi har fået så mange gode input, så samlet set synes vi faktisk, at vi har fået tegnet et hospice, der lever op til noget af det, som vi gerne ville, da vi stod i processen med at planlægge det, siger Dorit Simonsen, der er hospiceleder på Hospice Djursland, til TV2 ØSTJYLLAND.