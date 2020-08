Sygdom tvinger AGF-anfører ud af europæisk opgør

Der er dårligt nyt til AGF-fansene forud for klubbens Europa League-kvalifikationskamp torsdag aften hjemme mod finske FC Honka.

Holdets svenske anfører og forsvarsstyrmand, Niklas Backman, er blevet syg og kan derfor ikke være med i kampen.

Mens AGF må undvære Niklas Backman, er nyindkøbte Patrick Olsen til gengæld med og kan få sin officielle debut for aarhusianerne. Foto: agf.dk

Det skriver AGF på sin hjemmeside i forbindelse med trupudtagelsen.

- Desværre må vi undvære Niklas Backman, der er blevet syg og derfor også måtte undværes ved gårsdagens sidste træning. Backman er derfor i går blevet testet endnu en gang for covid-19 - en test, der var negativ, skriver klubben.

Nye ansigter i truppen

Til gengæld har AGF de nye spillere Søren Tengstedt, Milan Jevtovic og Patrick Olsen med i truppen, og de kan dermed alle få debut.

Det er den aarhusianske klubs første europæiske kamp i otte år, men fansene må opleve den fra sofaen, da coronarestriktioner forbyder tilskuere på stadion.

begrænset kendskab

Bronzevinderne fra Danmark er på papiret favoritter mod det finske hold. Men kendskabet til modstanderen er begrænset, erkendte angriber Patrick Mortensen på pressemødet onsdag forud for kampen.

- Vi kender ikke rigtig størrelsen på vores modstander, så det er vigtigt, at vi har respekt for dem, sagde han ifølge AGF's hjemmeside.

- Jeg forventer, at vi kommer ind til kampen med en sund respekt, men vi skal også have energi og ild i øjnene.

Onsdag sendte AGF live på Facebook fra pressemødet forud for kvalifikationskampen i aften. Klubbens video kan du se herunder.

Coronapausen, som ramte nærmest hele fodboldverdenen i foråret, har ført til et fortættet program, hvorfor mødet med FC Honka i Europa Leagues første kvalifikationsrunde afgøres over én kamp mod de normale to kampe.

Der er kampstart i Aarhus klokken 19 med græsk dommertrio til at styre slagets gang.