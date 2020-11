FCN triumferer i seværdigt chancehav med store AGF-fejl

En hæsblæsende og særdeles underholdende forestilling på Right to Dream Park i Farum endte søndag aften med en 3-1-sejr til FC Nordsjælland over AGF.

Aarhusianerne var ellers dominerende i store dele af kampen og skabte massevis af muligheder, men den afgørende kvalitet manglede offensivt, hvilket også var tilfældet defensivt, hvor AGF reelt forærede to mål væk efter store personlige fejl.

Kampen foregik i tårnhøjt tempo mellem to offensivt indstillede mandskaber, hvilket gav en yderst seværdig affære med flot spil og et hav af chancer.