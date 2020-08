AGF skriver første kontrakt med kvindelig fodboldspiller

Cecilie Winter Johansen og Marie Greve efter netop at have underskrevet klubbens første kontrakt med en kvindelig fodboldspiller.

Mens AGFs Superligahold i sidste uge kunne fejre bronzemedaljer og adgang til europæisk kvalifikation, sker der også ting og sager hos klubbens kvindehold.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at de tager godt imod os. Cecilie Winter Johansen, AGF.

AGF Kvindefodbold, der er et nystartet samarbejde mellem VSK Aarhus, IF Lyseng og AGF, har netop tegnet den første kontrakt med en spiller. Det er den 20-årige kantspiller Cecilie Winter Johansen, der nu har fået papir på, at hun er AGF-spiller de næste to år.

- Det er kæmpestort. Både i forhold til hvor stor en klub det er, men også i forhold til historien med kvindefodbold i Aarhus. Der har altså spillet nogle store spillere, der er kommet rigtig langt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND efter netop at have underskrevet sin nye kontrakt.

Der er ikke tale om en fuldtidskontrakt, som Cecilie Winter Johansen kan leve af, men den giver hende alligevel mulighed for at fokusere yderligere på fodbolden.

- AGF giver mig et pusterum, så jeg ikke skal have et 37-timers job, så jeg kan fokusere på fodbolden og forhåbentlig tage de skridt hen ad vejen, som gør, at jeg måske kan komme til at leve af det, siger Cecilie Winter Johansen.

Første kontrakt giver mere ansvar

Den 20-årige er altså den første kontraktspiller i det nystartede kvindefodboldprojekt i AGF, og med det følger et større ansvar.

- Man skal være den, der går forrest både til kamp og til træning. Det glæder jeg mig til, og det er noget, jeg sindssygt gerne vil.

Og det ansvar kan Cecilie Winter Johansen godt leve op til, hvis man spørger hendes chef.

- Det er uden tvivl, fordi vi kan se, at Cecilie har masser af potentiale, og det er det, vi gerne vil være med til at indfri, siger Marie Greve, der er chef for AGF Kvindefodbold, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Nu har vi en lidt tydeligere forventningsafstemning til hinanden om, hvad det er, vi gerne vil have. Og så handler en kontrakt jo netop om at give spillerne større og mere overskud til at kunne fokusere og bidrage endnu mere til miljøet, uddyber hun.

VIDEO: TV2 ØSTJYLLAND har fulgt fodboldklubben Aarhus Fremad. Se 'Det Skal Nok Gå' herunder.

Kvindefodbold på vej frem

De seneste år har der været stigende interesse for kvindefodbold i Danmark, som blandt andre det danske landshold har været katalysator for, da de vandt sølv ved EM i kvindefodbold i 2017.

I sæsonen 2020/2021, som bliver skudt i gang i dag, er det første gang, at alle otte hold i kvindeligaen har spillere på kontrakt. Det fortæller Marie Greve.

- Det skulle gerne give et kvalitetsløft til ligaen generelt, siger hun.

AGF Kvindefodbold spiller sæsonens første kamp på Right To Dream Park i Farum, mens de næste weekend tørner ud på Ceres Park, hvor AGFs mandehold normalt spiller deres kampe.

- Jeg tror, det bliver super. Jeg er slet ikke i tvivl om, at de tager godt imod os. Det er en fodboldglad by, og det, tror jeg, er uanset køn. Støtten skal nok være der, siger Cecilie Winter Johansen.

TV2 ØSTJYLLAND er lige nu i gang med optagelserne til en serie om AGF Kvindefodbold, som kan ses senere på året.

Den 20-årige kantspiller har fået trøje nummer 7 i AGF.