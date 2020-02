AGF har tocifret millionoverskud for første halvår

Der er grund til at juble på direktionsgangene hos Superligaklubben AGF for tiden. Foto: Jens Nørgaard Larsen - Ritzau Scanpix

Superligaklubben AGF overvintrede på tredjepladsen i ligaen, og det er ikke kun på banen, det er gået godt for klubben fra Aarhus.

Også økonomisk blæser der gode vinde over Smilets By. Det fortæller rapporten for første halvdel af regnskabsåret 2019/2020.

På sin hjemmeside oplyser AGF, at man fra 1. juli til 31. december havde et overskud før skat på 14,4 millioner kroner.

Omsætningen er øget

Det gode resultat skyldes blandt andet, at man har øget omsætningen med 5,3 millioner kroner i forhold til samme periode sidste år, mens driften i perioden er gået fra et lille minus sidste år til 8,9 millioner kroner i overskud.

- Vi kan med tilfredshed konstatere, at vi både sportsligt og kommercielt fortsat udvikler os i en positiv retning, siger administrerende direktør Jacob Nielsen på hjemmesiden.

Det gode resultat fra første halvår får klubben til at opjustere forventningerne til hele regnskabsåret en smule.

Tidligere lød forventningen på et plus mellem 5 og 15 millioner kroner.

Der skal fortsat knokles

Nu er bundgrænsen hævet, så forventningen i stedet lyder på 10 til 15 millioner kroner før skat i overskud.

Hvis det realiseres, vil det være andet regnskabsår i træk, at AGF kan præsentere sorte tal på bundlinjen.

Selv om tallene er lovende, og de sportslige udsigter er gode, så slår Jacob Nielsen fast, at der fortsat skal knokles i andet halvår af regnskabet, hvis målene skal nås.

- Det er dog vigtigt at understrege, at vi hverken sportsligt eller kommercielt er i mål endnu, hvis forventningerne til hele året skal indfris, lyder det fra direktøren.

- Det kræver fortsat hårdt arbejde og en ydmyg tilgang til opgaverne, ligesom vi også er afhængige af en fortsat stærk opbakning fra byen.

