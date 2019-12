AGF forlænger med David Nielsen

Der har længe været spektuleret i AGF-træner David Nielsens fremtid. Nu er der kommet en afklaring. AGF har forlænget kontrakten med træneren frem til 30. juni 2023.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Den hidtidige kontrakt stod ellers til at udløbe til sommer.

Klubben ser sig selv som værende inde i en rigtig god udvikling, som David Nielsen har stor fortjeneste i.

Skal videreudvikle sig

- Ligesom hele træningskulturen i vores unikke faciliteter på Fredensvang er løftet kraftigt over perioden med David Nielsen som cheftræner. Det er noget, som David og vores højt kvalificerede stab rundt om holdet skal have stor ros for, lyder det fra sportschef i AGF, Peter Christiansen i forbindelse med forlængelsen med cheftræneren.

Jeg er slet ikke klar til at forlade AGF, hvor jeg er omgivet af dygtige og kompetente folk - både omkring ligaholdet og i talentsektoren. David Nielsen, cheftræner, AGF

AGF og David Nielsen har i forbindelse med kontraktforlængelsen givet hinanden håndslag på, at klubben skal udvikles endnu mere.

- Fremtiden skal ikke kun handle om at fastholde, men i grad også om at videreudvikle og nytænke den måde, vi arbejder på i dagligdagen - på alle områder rundt om Superligaholdet, men også i AGF helt generelt, siger Peter Christiansen.

Ikke klar til at forlade klubben

Cheftræneren ser frem til at arbejde videre med holdet i de kommende år.

- Jeg er rigtig glad for at være i AGF, hvor vi længe har haft gang i en god og spændende udvikling. Det vil jeg gerne fortsætte med at bidrage til og arbejde videre i det spor, vi i fællesskab har lagt. Så jeg er slet ikke klar til at forlade AGF, hvor jeg er omgivet af dygtige og kompetente folk - både omkring ligaholdet og i talentsektoren, og hvor jeg til daglig får lov til at arbejde med dygtige spillere i en fantastisk klub - det vil jeg fortsat gerne være en del af. Så jeg er meget glad for, at vi nu har lavet en ny aftale, siger David Nielsen, der kom til AGF i efteråret 2017.

AGF åbner foråret i 3F Superligaen den 16. februar med et lokalopgør mod Randers FC hjemme på Ceres Park.

Den aarhusianske klub overvintrer på rækkens tredjeplads med 36 point efter 20 kampe.