AGF-direktør får bøde og karantæne for udbrud efter FCK-kamp

Det koster ham en bøde på 20.000 kroner samt en spilledags karantæne. Dommen blev afsagt 30. april, og derfor skulle Jacob Nielsen afsone sin karantæne, da AGF mødte FCK mandag i denne uge.

AGF har haft mulighed for at komme med sine kommentarer til forløbet. Klubben erkender, at Jacob Nielsen har sagt, hvad dommeren har indberettet.

- Begge udtalelser henviste til den usportslige afslutning på kampen, hvor flere tydelige forsøg på film fra modstanderens side gik upåtalt hen og ikke fik konsekvenser, skriver AGF i sin redegørelse af situationen.

AGF understreger: Ikke tale om et personligt angreb

Opgøret mellem AGF og FCK var aldeles dramatisk. Særligt FCK's Viktor Fischer bragte sig selv i centrum i et par situationer, hvor han så ud til at have meget ondt.

AGF understreger, at der ikke var tale om et personligt angreb på dommeren, og at Jacob Nielsen ikke brugte knyttet næve med hård kraft, da han gav hånd til linjedommeren.