Reese får comeback i den gule trøje

Fodboldklubben AC Horsens har endnu en gang sikret sig en lejeaftale med Søren Reese.

Forsvarsspilleren er dermed atter at finde på Langmarksvej - denne gang på en lejeaftale frem til sommeren 2021.

- Som type passer Søren Reese godt ind i AC Horsens, for han har menneskelige og fodboldmæssige egenskaber, vi sætter stor pris på, og han har været her før, så han kan integreres fra dag ét, siger sports- og talentchef i AC Horsens, Niels Erik Søndergård, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Vi får gavn af ham allerede fra på mandag, når han starter træningen, og vi får en spiller, der kommer med masser af erfaring, er en ledertype og sætter en ære i at forsvare. Vi arbejder på at skærpe konkurrencen i truppen generelt, og vi får en dygtig midterforsvarer ind, der stiller krav til sig selv og sine omgivelser.

Kan have gavn af hinanden

27-årige Søren Reese var senest i Horsens på en lejeaftale - ligeledes fra FC Midtjylland - tilbage i sæsonen 2018-2019.

- For mig var det meget enkelt, da vi begyndte at snakke sammen. Jeg har tidligere haft en rigtig god tid i klubben og har selvfølgelig fulgt med, og vi kan have stor gavn af hinanden. lyder det fra Søren Reese.