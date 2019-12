Horsens-træner: Vi spillede fremragende

1-2-nederlaget ude mod AC Horsens søndag eftermiddag var det tredje i træk i 3F Superligaen for OB.

I de tre seneste spillerunder, hvor holdet også har tabt til henholdsvis Lyngby og FC Midtjylland, er mandskabet faldet fra en fjerdeplads til en syvendeplads.

- Det er altid bekymrende at tabe fodboldkampe.

- Tre nederlag i træk, det er ikke godt nok. Den blødning skal vi have standset lynhurtigt, for der venter nogle rigtig vigtige kampe, siger OB-træner Jakob Michelsen.

Michelsen var tydeligt skuffet over nederlaget, og han mener, at det er påkrævet, at hans mandskab leverer bedre, end det var tilfældet mod Horsens.

- Der kan findes en masse undskyldninger, men det gider jeg ikke at høre på. Der skal leveres på en anden hylde, end det der bliver gjort i øjeblikket, siger han.

Horsens-spillerne jubler efter en af de to scoringer. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Dårlig kamp

OB var ellers foran ved pausen, men i anden halvleg blev det hele vendt på hovedet for fynboerne.

- Vi spillede en dårlig kamp, og anden halvleg kom vi slet ikke ud til. Det var, som om vi først begyndte at spille fremad, da vi kom bagud.

- Vi må anerkende Horsens. De var dygtigere end os, og de fik en fortjent sejr, siger OB-træneren.

I Horsens-lejren var stemningen naturligt en anelse bedre efter sejren. Horsens-træner Bo Henriksen glædede sig specielt over det spillemæssige.

- Jeg synes, at vi gjorde det fremragende og spillede god fodbold. Det var dejligt at få en sejr, hvor vi også følte, vi var rigtig godt spillende.

- Selv om vi kom foran 2-1, så stillede vi os ikke ned, som man har set os gøre mange gange og måske kunne forvente af et bundhold. Mod OB turde vi stadig at spille med dem og gå efter det tredje mål, siger Bo Henriksen.

