Yngre mand kørt på sygehuset efter knivstikkeri

Derudover er det sparsomt, hvad vagtchefen på nuværende tidspunkt ønsker at oplyse om knivstikkeriet.

Af et tweet fra vagtchefen udsendt kort efter klokken 21 fremgår det, at offeret er stukket i kroppen, torso som vagtchefen skriver, og at han er bragt til Aarhus Universitetshospital i live.



Ifølge billeder fra gerningsstedet er knivstikkeriet sket omkring Circle K-tankstationen på Tilst Parkvej, hvor politiet også er talstærkt til stede fredag aften med både mandskab og hunde.

Politiet arbejder nu på gerningsstedet og vil gerne have kontakt med vidner.



- Vi vil gerne have, at vidner bliver på stedet, siger Lars Bisgaard.