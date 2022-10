Yngre mænd tiltalt: - Du bliver slået ihjel nu

Her er de tre mænd på 28, 30 og 21 år tiltalt for at have aftalt at dræbe deres offer med en eller flere knive, et slagvåben, muligvis en bushammer, og slag og spark på kroppen og i ansigtet på deres offer.

Ifølge anklagemyndigheden blev den 38-årige mand efterladt i livsfare med 10 snit- og stiksår i brystet og på kroppen og 13 øvrige læsioner i ansigtet og på kroppen.

Manden blev efterfølgende bragt på traumecentret på Aarhus Universitetshospital i kritisk tilstand. Her blev han lagt i kunstigt koma, inden han blev opereret dagen efter.

Det vides ikke, hvordan manden har det i dag.