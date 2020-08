72 nye coronasmittede i Aarhus

Borgerne i Frydenlund stod i kø fra morgenstunden søndag for at blive coronatestet. Foto: Helle Arensbak - Ritzau Scanpix

Der er det seneste døgn registreret 128 nye tilfælde af coronasmitte.

Det viser tal fra Statens Serum Institut, som søndag er sendt til Folketingets partier, og som Ritzau har set.

Tallene er sendt til den følgegruppe i Folketinget, der holder øje med udbredelsen af covid-19. Statens Serum Institut opdaterer kun sin hjemmeside på hverdage, men gruppen modtager altså også tal i weekenden.

Tallene afslører, at smitten fortsætter med at brede sig i Danmarks næststørste by, Aarhus.

På Twitter skriver Statens Serum Institut, at 72 af tilfældene er i Aarhus Kommune.

Smitteudbruddet i Aarhus har fået myndighederne til at indføre lokale restriktioner. Herunder krav om brug af mundbind i offentlig transport, ligesom studiestarten på ungdomsuddannelser er blevet udskudt.

COVID-19: Siden i går er antallet af nye smittede 128, heraf er 72 i Århus kommune. Alle tallene kommer på hjemmesiden i morgen.#covid19dk #Sundhed #dkmedier pic.twitter.com/ynKo3cm6k5 — Statens Serum Inst. (@SSI_dk) August 9, 2020

Flere test giver større tal

Fredag var der meldinger om, at der var lang kø til at få foretaget en coronatest i Testcenter Danmarks testcentre i og omkring Aarhus.

Det er netop den store testaktivitet i Aarhus, der viser sig i tallene, siger Jens Lundgren, som er overlæge og professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet og Københavns Universitet.

- Udbruddet har jo stået på i længere tid højest sandsynligt, men først nu er testningen intensiveret. Og så fanger man dem, og de tilfælde, der er, bliver diagnosticeret i højere omfang. Det er sådan set kun positivt, siger han.

Jens Lundgren forventer, at der skal gå en uge til, inden der kan ses en mærkbar effekt at de tiltag, myndighederne har iværksat i Aarhus.

Udbruddet har jo stået på i længere tid højest sandsynligt, men først nu er testningen intensiveret. Jens Lundgren, overlæge og professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet og Københavns Universitet.

- Indtil det er det bare at holde testaktiviteten højt og ikke lade sig forvirre af, at tallene stiger. Det er sådan set bare et udtryk for, at man finder det, man leder efter, siger Jens Lundgren.

Fra et meget lavt antal nye smittede i starten af sommerferien har det nationale smittetal siden uge 29 været støt stigende.

På grund af stigende smittetal de seneste uger er der tvivl om den næste fase af åbningen af Danmark. Der er politiske forhandlinger om genåbningen onsdag.