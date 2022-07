Wilshere stopper i AGF

- Med sin tillidsfulde personlighed og nede-på-jorden-attitude har han gjort et stort indtryk på alle i AGF. Han er blevet en ven af vores klub, og vi ønsker ham alt det bedste for fremtiden og held og lykke med de nye udfordringer, han kaster sig over, siger sportschef Stig Inge Bjørnebye i en pressemeddelelse, hvor han takker for samarbejdet.



Ifølge pressemeddelelsen har parterne været i dialog om at fortsætte samarbejdet, men er efter nøje overvejelser blevet enige om at droppe det.

Jack Wilshere har også tidligere spillet for storklubben Arsenal. Han fik superligadebut mod Vejle den 25. marts og har spillet 14 kampe for AGF.

AGF spiller sin første kamp i Superligaen 17. juli ude mod Brøndby.