Vuggestue hærges: Glasskår, hash og opkast flyder på legeplads

- Man er da skrækslagen for, at ens lille barn kommer glasskår i munden, lyder det fra Line Nielsen-Hannerup, hvis søn på et år lige er begyndt i Vuggestuen Pilehuset i Egå.

Vuggestuen er det seneste år - og særligt i løbet af sommeren - blevet hærget af unge, der fester på vuggestuens legeplads og efterlader ting, der kan være farligt for børnene.

Pædagoerne i vuggestuen møder jævnligt op til glasskår, hashrester, tis, bræk, snus, cigaretskodder og ødelagte møbler på legepladsen.

Og nu har den pædagogiske leder fået nok.

Flasken her er fundet på legepladsen. Men ofte ligger der knust glas, selvom der er en skraldespand.

- Tænk, hvis vi får et barn, der bliver forgiftet eller bliver skåret på glasskår. Det er et kæmpe ansvar, siger siger Kirsten Greide, der er pædagogisk leder, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvad skal der ske?

Det påvirker ifølge hende pædagogerne meget, at de ikke ved, hvad de møder op til.

- De har vildt travlt om morgenen, fordi de har en legeplads, der skal finkæmmes og ryddes op, inden børnene kommer. Og vi er alle på vagt på vores legeplads hele tiden, fordi tænk, hvis vi har overset noget, siger hun.

Kirsten Greide har nu skrevet et brev til alle vuggestuens forældre og opfordret dem til at dele situationen i lokale facebook-grupper - for måske at nå ud til de unge hærværksudøveres forældre.

Det har Line Nielsen-Hannerup gjort, og samtidig har hun og andre forældre besluttet at skiftes til at gå forbi vuggestuen om aftenen.

- Det har stået på i så lang tid, og jeg er bange for, hvad der skal ske, før der bliver gjort noget seriøst her. Som forældre føler man sig magtesløs og får ondt i sin mave. Det her er et sølle håb, om at vi endelig kan få gjort noget ved det, så vi kan sende vores børn trygt i pasning, siger Line Hannerup-Nielsen.

Er søde som ædru

Vuggestuen har allerede forsøgt forskellige ting for at stoppe de unge, der også kører på scooter på legepladsen og hopper på vuggestuens tage.

- Jeg har kørt herned og snakket med de unge mennesker, og når man konfronterer dem, er de søde og rare. Men det er inden, de bliver fulde, siger den pædagogiske leder, Kirsten Greide.

Dagtilbuddet, som vuggestuen hører under, har også været i kontakt med politi, klubtilbuddet UngiAarhus, og en af deres gadeplansmedarbejdere har været i kontakt med de unge og iværksat aktiviteter for dem. Derudover er en af de lokale skoler blevet kontaktet.

Men alligevel fortsætter de unge med at hærge.

- Jeg er så frustreret, og jeg har aldrig ro på, siger Kirsten Greide.

Børnene kan dø

Hun ville allerhelst, at de alle kunne være der, og derfor har de også hængt sedler op, hvor de blandt andet opfordrer dem til at bruge skraldespandene.

Skiltet her hænger på lågen ind til legepladsen.

- Vi har hængt breve op, hvor vi forklarer dem, at børn kan dø af at spise snus og cigaretskodder, og spurgt, om de ikke nok vil passe godt på vores legeplads, siger Kirsten Greide.

De ønsker ikke at låse lågen, da mange forældre gerne vil bruge legepladsen i weekenden, og de forventer heller ikke, at det holder de unge ude.

Lederen håber, at de unges forældre vil tale med deres børn om situationen, og at folk i området, der ser noget på legepladsen, vil gøre opmærksom på det.

