Vred koncertgæst spyttede betjent i ansigtet

Da betjentene kom frem, rettede den 32-årige vreden mod dem, og under anholdelsen spyttede han en betjent i ansigtet, mens han råbte diverse skældsord rettet mod en anden.

Den 32-årige blev sigtet for vold og fornærmelig tiltale mod polititjenestemand.



Bortvist fra stadion

Ud over den 32-årige blev en enkelt anden koncertgæst anholdt.



En 55-årig mand, der var blevet smidt ud fra pladsen efter at have opført sig aggressivt over for personalet, blev anholdt, da han nægtede at oplyse sit navn og sin adresse til politiet.

- De to personer oplevede ikke koncerten med Rammstein. De blev vist bort fra stadion, siger Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

