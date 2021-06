Vred handicapformand: - Byrådet tager ikke deres ansvar alvorligt

Anne Kjeld Pedersen, der er formand for landsforeningen LEV i Aarhus, er dybt frustreret over, at forligspartierne bag budgetforhandlingerne 2021 i Aarhus Kommune ikke kunne komme til enighed om et akutbeløb, der skulle hjælpe socialområdet.

- De skulle skamme sig. Jeg er oprørt og ked af det. Jeg er fortvivlet over, at de stakkels mennesker sidder i saksen, siger Anne Kjeld Pedersen, der er formand for LEV i Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND.

LEV er en national interesseorganisation for danskere med udviklingshandicap og deres pårørende.