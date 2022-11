VR-briller kan øge mænds sædkvalitet

VR-brillerne havde størst effekt for donorer, der havde haft udløsning for under 24 timer siden. Faktisk var der helt op til 50 procent flere aktive sædceller i prøven.



Men selv hvis der gik længere tid mellem besøgene, var der en positiv effekt at spore.

- VR-brillerne giver en større sædmængde, og derfor er det samlet med til at øge kvaliteten. Der er ikke en forklaring på, hvorfor det forholder sig sådan, fortæller Dennis Christensen, der er pressekontakt for Cryos International.

Skal også bruges i andre lande

Især i sæddonor-sammenhæng er antallet af aktive sædceller altafgørende. Dette hænger både direkte sammen med sædens egnethed til at befrugte et æg, og hvor mange prøver der kan blive gjort tilgængelige for de kvinder, der har brug for donorsæd til at blive gravide.



VR-brillerne kan dog også hjælpe andre end bare sæddonorer. De kan for eksempel også hjælpe mænd, der kæmper med lav sædkvalitet.

Succesen fra Danmark betyder, at Cryos International nu er i gang med at udrulle VR-konceptet i deres afdelinger i USA og Cypern.