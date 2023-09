Voldsomt: Kvinde har stukket ung mand i ryggen

Østjyllands Politi har flere gange været kaldt ud til husspetakler på en adressen i Brabrand i Aarhus.

Men lørdag aften var situationen eskaleret. Den 25-årige mand, som tog imod patruljen, fortalte, at han var blevet stukket med en kniv og fremviste også et knivstik i ryggen, som han efterfølgende blev behandlet på skadestuen for.

- Der har været voldsomt husspetakel. Vi har været kaldt derud før, men denne gang har der været anvendt et våben, hvor kvinden har valgt at stikke manden. Det gør, at vi denne gang anholder hende, siger vagtchef ved Østjyllands Politi René Ludvig til TV2 Østjylland.

Politiet fik anmeldelsen klokken 20.16 lørdag aften.

Kvinden, der bor på adressen, blev anholdt på stedet og sigtet for kvalificeret vold. Hun skal fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Aarhus søndag omkring klokken 11.30.

Opdateres...