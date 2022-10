Voldsomme støjgener: Forældre kan ikke høre børn græde i haven

Støj døgnet rundt fra den nærliggende motorvej.

Det er realiteten for beboerne i nærheden af Aarhus Syd Motorvejen ved Stavtrup og Viby.

Så da muligheden bød sig for at få Nicolai Wammen (S) på besøg i forbindelse med valgkampen, slog de til.

Lørdag kom Wammen så forbi og kunne selv konstatere støjen fra motorvejen.

- Jeg synes, det er voldsomt, og når jeg snakker med folk herude, fortæller de, at de nogle dage er nødt til at have høreværn på i haven. Det er ikke sjovt, og det påvirker også folk i forhold til sygdom, siger Wammen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan ikke høre børn græde i haven

Lotte Blåbjerg Kristensen og Rasmus Bruun Kynde bor i nærheden, og det unge par håber på, at der snart sker noget.

- Det er klart en bekymring for os, også fordi der er de her forskningsprojekter, der viser, at det påvirker både vores fysiske og mentale sundhed, siger Lotte Blåbjerg Kristensen.