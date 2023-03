Voldsomme billeder af 18-årigt drabsoffer vist i retten

Retten i Aarhus: Mads Arberg blev erklæret død klokken 21.38 den 31. oktober 2021. Han blev 18 år gammel.

Tirsdag sidder tre unge mænd på anklagebænken i en fyldt retssal tre med pårørende til både Mads Arberg og de tre tiltalte.

Der er tale om en 21-årig mand, der er tiltalt for at have ført kniven, som dræbte Mads Arberg, og to 20-årige, der er tiltalt for grov vold med døden til følge. De er alle tre også anklaget for røveri af 1086 gram skunk fra Mads Arberg.

Ved dagens retsmøde mødte de tre mænd op i henholdsvis sort hoodie og hvide skjorter. De er alle tre nyklippet og udviser ikke mange følelser i retten, hvor TV2 Østjylland er til stede.

Røveri endte i drab

Alt tyder på, at de tre mænd ville snyde Mads Arberg i en handel med skunk. Men røveriet endte ifølge anklagemyndigheden i drab. Den drabstiltalte 21-årige har erkendt, at han stak Mads Arberg, men han påstår, at der var tale om nødværge.

I retten tirsdag blev der fremlagt en række billeder fra drabsaftenen den 31. oktober på Ormslevvej i Viby.

På forhånd advarede anklager Jesper Rubow nævninge og tilhørere om, at der ville blive vist voldsomme billeder.

Der blev blandt andet vist billeder af Mads Arberg, der modtog behandling på gerningsstedet. Billederne viste, at han havde knivstik i venstre side mod hjertet og i højre skulder.

Ved siden af ham lå to poser med skunk og flere poser lå spredt på gerningsstedet.

Anklageren viste også billeder af det 18-årige drabsoffers beige hoodie indsmurt i blod, som han var iført, da han døde.