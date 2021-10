Voldsom varme fra brand: Skæreslukker i brug på Viby Torv

Mandag morgen udbrød der brand i en bygning på hjørnet af Skanderborgvej og Viby Ringgade på Viby Torv.

Operationschef Kirsten Dyrvig oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at man ved hjælp af et termisk kamera kunne konstatere, at der udviklede sig kraftig varme.

- Det har sandsynligvis været i forbindelse med, at der blev lagt noget tagpap. Vi har tilkaldt skæreslukkeren på grund af varmen, fortæller hun.