Voldsom brand i rækkehus

Brandfolkene har skåret taget op under slukningen, og skadeservice er på vej for at undersøge skaderne på husene ved siden af.

- Lige nu ser det ud til, at vi lykkes med at begrænse branden til det ene hus, hvor den er opstået, siger operationschef Niels Henrik Nielsen fra Østjyllands Brandvæsen.

Vagtchef Anders Krag Madsen hos Østjyllands Politi oplyser, at man er tilstede og bistår brandvæsnet, som kæmper for at slukke flammerne, og sørger for, at de har plads til arbejdet.

Politiet opfordrer til, man holder sig væk fra stedet på grund af kraftig røgudvikling. Meldingen er kommet til politiet klokken 19.54 som melding om brand i rækkehus.

Husets beboere er ude, oplyser politiet, og naboerne til begge sider er også evakueret.