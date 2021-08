Voldsom brand i lejlighed: Brandvæsen indsætter flere røgdykkerhold

Der er opstået en voldsom brand i et lejlighedskompleks i Skovgårdsparken i Brabrand.

Østjyllands Brandvæsen fik melding om branden omkring kl. 15 og tog mod Astridsvej i Brabrand, hvor branden var opstået.

- Da vi kom derud, kunne vi konstatere, at der var tale om forholdsvis kraftig brand. Derfor opgraderede vi til to enheder i stedet for den ene enhed, vi oprindeligt havde sendt til stedet, siger operationschef ved Østjyllands Brandvæsen, Anders Rathcke, til TV2 ØSTJYLLAND.