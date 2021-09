Volden er tilbage: Tre sager på én nat

- Det er ikke helt unormalt desværre, at vi har enkeltstående voldsepisoder, men tre på en nat er mange, siger Gert Bisgaard, fungerende politiinspektør ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.



Østjyllands Politis døgnrapport var torsdag fyldt med beskrivelser af episoder med berusede personer, der ifølge anmeldelserne ikke havde kunnet finde ud af at opføre sig ordentligt i by- og nattelivet. Hele spektret fra at spille for høj musik til at være involveret i voldsepisoder var repræsenteret.

- Der har været rigtig mange mennesker i byen, både på grund af studiestart, festuge og det gode vejr. Og så er restriktionerne i forhold til nattelivet også ændret, siger Gert Bisgaard.