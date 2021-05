Visitationszoner ophæves: Se hvad politiet har beslaglagt

Visitationszonerne, der blev indført i Gellerup/Toveshøj og Trillegården/Herredsvang den 16. april, bliver ophævet.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Zonerne ophæves ved midnat natten til onsdag den 5. maj.

Ifølge Østjyllands Politi har der været roligt i de to zoner den seneste tid, så derfor er det vurderet, at der ikke er grundlag for visitationszonernes videre eksistens i denne omgang.