Virksomhed holder lukket, selvom den kunne holde åbent: - Vi vil ikke udnytte det loophole

Alligevel har de valgt at lukke ned for bookinger frem til den 7. februar, selvom det reelt set ikke er ulovligt, at de tager hjem til kunderne.

- Vi kan godt forstå, at det er fristende, at tage hjem til folk, fordi der er mange, der har brug for at blive klippet, og vi oplever også, at der er mange, som gerne vil have massage, men vi har valgt at sige nej til det, siger direktør i Raskrask Albert Kirk til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi ser det som et utiltænkt hul i lovgivningen, at man kan det her. Der er så mange andre, der viser samfundssind og lukker ned, og vi vil ikke udnytte det loophole og udsætte borgere og massører for smitterisiko, siger han.