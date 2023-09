Virker ikke efter hensigten: Særlige fodgængerfelter droppes

Nu bliver det tredimensionelle fodgængerfelt i Mejlgade fjernet. Den specielle overgang blev lavet for at få gående til at krydse vejen på ét bestemt sted, og for at få cyklister til at holde tilbage for krydsende fodgængere. Men nu har kommunen indset, at forsøget ikke har den ønskede effekt. Det var hensigten, at 3D-feltet skulle skabe mere tryghed og sikkerhed, men det har vist sig ikke at gøre nogen af delene. - Folk krydser vejen alle mulige steder dernede. Vi ville gerne skabe opmærsomhed omkring de fodgængere, der er i en gade som Mejlgade. Derfor prøvede vi med det her, siger Trine Buss Karlsen, som er Byrumschef ved Aarhus Kommune. Tre felter droppes Det er ikke det første sted i Aarhus, hvor et 3D-fodgængerfelt fjernes.

Tidligere kunne man finde et felt længere nede ad Mejlgade. Men her havde feltet heller ikke den ønskede virkning. - Ved det første felt i Mejlgade havde vi videoregistrering, som filmede, hvor folk gik over henne, og her så vi bare, at folk ikke brugte feltet, siger Trine Buus Karlsen. Oprindeligt skulle der også have været et felt i Knudrisgade, men dette er nu blevet droppet. En succes andre steder Hele idéen med at lave et fodgængerfelt tredimensionelt var at fange folks opmærksomhed, idet felterne ser anderledes ud.

Hvorfor valgte man at lave et nyt felt længere nede ad Mejlgade, når det første ikke virkede? - Ved det andet felt i Mejlgade lavede vi en hævet flade, som måske ville skabe en bedre opmærksomhed. Men det viste sig også, at det ikke virkede, siger Trine Buus Karlsen.

Hvordan 3D virker i trafikken Under forsøget med fodgængerfelterne har Teknik og Miljø løbende observeret, hvordan det har fungeret, og undervejs foretaget eventuelle ændringer, hvis der var et behov for det. Forsøget skulle bidrage til mere viden om, hvordan 3D virker i trafikken, og blev godkendt af Vejdirektoratet og Østjyllands Politi. Kilde: Aarhus Kommune