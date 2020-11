Vinterherberg manglede frivillige – nu vælter det ind

På lidt over en uge er det lykkedes vinterherberget i Aarhus at få de frivillige, de har brug for.

Og sådan så situationen slet ikke ud den 12. november, da TV2 ØSTJYLLAND sidst talte med dem.

Da oplevede de, at flere af deres trofaste frivillige meldte fra på grund af frygt for corona. Og det betød, at de ikke havde nok frivillige til at kunne holde åbent for de hjemløse alle dage.