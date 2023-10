Vinder milliardordre til kontroversielt byggeri

København skal sikres mod stormfloder, og det skal et stort Aarhus-firma hjælpe med.

Det står klart, efter entreprenøren Per Aarsleff A/S har fået kontrakt på at skulle bygge en ny fase af Lynetteholm-projektet.

Kontrakten til 2,15 milliarder kroner bliver annonceret af selskabet i en pressemeddelelse.

Det er fase to af byggeriet, som Aarsleff er blevet tildelt kontrakten til. Det handler om syv kilometer moler, der skal bygges rundt om det område, der skal bebygges. Visse steder skal molekonstruktionen være 60 meter bred i bunden og hæve sig tre meter over aktuel normalvandstand.

I alt forventes der at skulle bruges mere end 3,1 millioner ton sprængsten for at kunne udføre arbejdet.

Byggeriet begynder i oktober og forventes færdigt i marts 2026.

Når Lynetteholm står færdigt skal det ikke kun beskytte det centrale København mod stormfloder fra Øresund, men også huse omkring 35.000 borgere. Projektet har været genstand for en del kritik, blandt andet af det økonomiske grundlag og af byggeriets konsekvenser for vandmiljøet.

Per Aarsleff A/S har hovedkontor i Aarhus-bydelen Viby.