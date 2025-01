Vinbar lukker i populær gade - og langer ud efter kommunen

- Vi har forgæves forsøgt at arbejde med kommunen indtil et par uger før jul, hvor vi måtte give op. De lytter ikke på os, så nu kan vi ikke længere være i Graven. Det er vildt ærgerligt, fortæller Martin Andersen til TV2 Østjylland.

Hvad de troede ville blive en udvikling , der ville bidrage til et endnu bedre udeserveringsmiljø, endte i stedet med, at være årsagen til, at Meso Vinbar og butik må se sig nødsaget til at lukke.

Han oplyser, at uden udeservering hænger økonomien ikke sammen, og derfor har Meso i Graven set sig tvunget til at dreje nøglen om.

- Udeservering er en af vores grundsten, så den rejse ville vi med på. Så er det jo bare virkelig en ærgerlig overraskelse, at det kun gælder for den ene side af gaden. Vi føler, der er en form for forkskelsbehandling, fortæller Martin Andersen.

De tre ejere af vinbaren Meso, Martin Andersen, Kristian Marcussen og Søren Andersen, valgte netop lokationen i Graven på baggrund af Aarhus Kommunes plan om at omdanne gaden til en permanent gågade og gøre området endnu mere attraktivt for udeservering.

Martin Andersen fortæller til TV2 Østjylland, at ejerne har forsøgt at gå i dialog med Aarhus Kommune og har præsenteret forskellige løsninger på problemet, men i stedet er endt som kastebold mellem forskellige instanser i kommunen.

- Der er ikke nogen, der vil tage ansvar. Vi er bare hele tiden blevet sendt frem og tilbage i over et halvt år. Det er frustrerende, siger Martin Andersen

Ét af de forslag, vinbaren er kommet med, er fortsat at have butik samme sted, men at få et areal på modsatte side af gaden til udeservering.

- Det ser man mange steder, og så ville der fortsat være plads til alle. Men kommunen er bare ikke lydhør, fortæller Martin Andersen.

I en pressemeddelelse langer Meso, der føler sig en smule snydt, ud efter Aarhus Kommune og rådmand for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang (K).

"Vi synes, det er ærgerligt, at Aarhus Kommune går imod de fine visioner for Gravens omdannelse, som blev fremlagt af rådmand Nicolaj Bang i 2023 og laver en forskelsbehandling afhængigt af om man ligger på den ene eller anden side af gaden. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt kommunen reelt ønsker at støtte hele midtbyens erhvervsliv og skabe levende byrum."

TV2 Østjylland har været i kontakt med Teknik og Miljøs presseafdeling, der lørdag dog ikke har haft mulighed for at komme med et svar. De vil vende tilbage i den kommende uge, når personalet er tilbage fra ferie.

Helt slut er det ikke

Om præcis én uge, lørdag den 11. januar, vil vinbaren og butikken i Graven have sin allersidste åbningsdag. Og både torsdag, fredag og lørdag vil butikken holde flytteudsalg.

- Vi håber at folk vil komme forbi i den kommende weekend og få et glas vin og sige farvel - eller farvel er det jo ikke, for nu går vi i gang med at kigge efter en ny lokation, hvor vi kan åbne og være klar til foråret - så på gensyn, siger Martin Andersen.

Indtil åbningen af den nye Meso-vinbar fortsætter butikken som webshop.