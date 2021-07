Ville stjæle en karton vin – men så udviklede det sig til et røveri

Ifølge personalet havde den 54-årige stjålet en karton vin, som han forsøgte at skjule i en pose, inden han gik ud af butikken uden at betale.

Blev aggressiv

En medarbejder fulgte dog efter og bad den 54-årige blive på stedet, men manden blev aggressiv og slog medarbejderen på halsen.

Efterfølgende kastede den 54-årige vinen fra sig, og da nogle vagter kom til for at hjælpe med at tilbageholde ham, sparkede han ifølge vidneforklaringerne medarbejderen.