Ville kaste brandbomber: Skræmt væk af beboer

I efterårsmørket fandt politiet to molotovcocktails, som er hjemmelavede brandbomber, liggende tæt på rækkehusene Lærkehaven. De var formentlig smidt af en 34-årig kvinde og en 40-årig mand.

- De sigtes for at have knust en rude og for at have haft til hensigt at smide molotovcocktails ind i huset, dermed forsøg på brandstiftelse, fortæller Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder hos Østjyllands Politi.

Skræmt væk

Efter at lyden af den knuste rude vækkede familien, løb de ud på gaden, hvorefter det formodes, at manden og kvinden blev skræmt væk. Derfor nåede de ikke at smide de hjemmelavede brandbomber mod huset, som det forventes at have været hensigten.