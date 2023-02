Ville have sin mor løsladt - så blev 18-årig kvinde selv anholdt

Det, der startede som en anmeldelse af larm og uro, endte med to anholdelser af en mor og hendes datter.

Mandag aften klokken 21.20 fik politiet anmeldelsen, som gik på larm i en lejlighed i Risskov. En patrulje blev sendt til stedet, hvor en mand og en kvinde ikke umiddelbart synes, det var en god idé, at politiet var der. Det fremgår af Østjylland Politis døgnrapport.

Den 49-årige kvinde var ifølge rapporten opfarende og aggressiv og ville ikke oplyse sit navn og fødselsdato. Derfor endte hun med at blive anholdt. Det gik heller ikke stille af sig. Kvinden råbte skældsord og sparkede en betjent, hvilket hun også endte med sigtelser for - ud over ikke at ville oplyse navn.

Datter anholdt

Den 49-årige kvinde blev taget med på politigården i Aarhus, og her kunne den historie så slutte, men kort tid efter anholdelsen, blandede kvindens 18-årige datter sig.

Hun mødte nemlig op på politigården og krævede, at hendes mor blev løsladt. Det foregik også med råb, og da hun nægtede at forlade politistationen, endte det med, at hun blev anholdt og sigtet efter ordensbekendtgørelsen.

Hvorvidt mor og datter dampede af i samme celle melder historien intet om.